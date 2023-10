Le Noël Gourmand de Grangeneuve 1200 Route des Esplanes Roussas, 8 décembre 2023, Roussas.

Roussas,Drôme

Rendez-vous au Domaine de Grangeneuve pour notre « Noël Gourmand » du 8 au 10 décembre. Au programme : soirée fromages chaud, DJ, marché gourmand, brunch et escape game… Suivez notre programme sur notre site et sur nos réseaux sociaux !.

2023-12-08 fin : 2023-12-10 . .

1200 Route des Esplanes DOMAINE DE GRANGENEUVE

Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Join us at the Domaine de Grangeneuve for our « Noël Gourmand » from December 8 to 10. On the program: hot cheese evening, DJ, gourmet market, brunch and escape game… Follow our program on our website and social networks!

Únase a nosotros en el Domaine de Grangeneuve para nuestro « Noël Gourmand » del 8 al 10 de diciembre. En el programa: velada de quesos calientes, DJ, mercado gourmet, brunch y juego de escape… Siga nuestro programa en nuestra página web y en nuestras redes sociales

Treffen Sie sich in der Domaine de Grangeneuve zu unserem « Noël Gourmand » vom 8. bis 10. Dezember. Auf dem Programm stehen ein warmer Käseabend, ein DJ, ein Gourmetmarkt, ein Brunch und ein Escape Game… Verfolgen Sie unser Programm auf unserer Website und in unseren sozialen Netzwerken!

