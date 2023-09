La Table d’Hôte du Fascinant week-end 1200 Route des Esplanes Roussas, 21 octobre 2023, Roussas.

Roussas,Drôme

Venez découvrir les déjeuners du week-end : de 12h00 à 14h30 – 20€

Choix entre deux plats du jour et un verre de vin compris.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

1200 Route des Esplanes DOMAINE DE GRANGENEUVE

Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover our weekend lunches: from 12:00 to 14:30 – 20?

Choice of two dishes of the day and a glass of wine included

Venga a descubrir nuestros almuerzos de fin de semana: de 12.00 a 14.30 – 20?

Elección de dos platos del día y una copa de vino incluidos

Entdecken Sie unser Mittagessen am Wochenende: von 12:00 bis 14:30 Uhr – 20?

Wahl zwischen zwei Tagesgerichten und einem Glas Wein inklusive

Mise à jour le 2023-09-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes