Pièce de Théâtre Anthocyane 1200 Route des Esplanes Roussas, 21 octobre 2023, Roussas.

Roussas,Drôme

Le spectacle du Fascinant week-end et le verre de la convivialité – Anthocyane, une pièce de théâtre centrée sur le vin..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

1200 Route des Esplanes DOMAINE DE GRANGENEUVE

Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Fascinant week-end show and the glass of conviviality – Anthocyane, a play about wine.

El espectáculo Fascinating Weekend y la copa de convivencia – Anthocyane, una obra sobre el vino.

Die Show des Faszinierenden Wochenendes und das Glas der Geselligkeit – Anthocyane, ein Theaterstück, in dessen Mittelpunkt der Wein steht.

