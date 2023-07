Les apéros Patio du mardi – Domaine de Grangeneuve 1200 route des Esplanes Roussas, 27 juin 2023, Roussas.

Roussas,Drôme

Tous les mardis de l’été, au Domaine de Grangeneuve, profitez de nos Apéros Patio. Un moment de détente, accompagné de tapas et verres de vins dans le patio de notre bastide du 18ème siècle..

2023-06-27 fin : 2023-06-27 . .

1200 route des Esplanes Domaine de Grangeneuve

Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Every Tuesday in summer, Domaine de Grangeneuve hosts our Patio Aperos. A moment of relaxation, accompanied by tapas and glasses of wine on the patio of our 18th-century bastide.

Todos los martes del verano, en el Domaine de Grangeneuve, disfrute de nuestros Patio Apéros. Un momento de relajación, acompañado de tapas y copas de vino en el patio de nuestra bastida del siglo XVIII.

Jeden Dienstag im Sommer können Sie auf der Domaine de Grangeneuve unsere Apéros Patio genießen. Ein Moment der Entspannung, begleitet von Tapas und einem Glas Wein im Patio unserer Bastide aus dem 18.

Mise à jour le 2023-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes