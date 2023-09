SOIRÉE JEUX 1200 Moulin Gentrey La Vôge-les-Bains, 29 septembre 2023, La Vôge-les-Bains.

La Vôge-les-Bains,Vosges

Vous souhaitez mettre à l’épreuve vos talents de stratège ou bien vérifier si le chiffre 7 vous porte toujours chance ? Rendez-vous vendredi soir à partir de 19h. Tout public

1200 Moulin Gentrey Harsault

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est



Would you like to test your strategic skills or see if the number 7 still brings you luck? See you on Friday evening from 7pm

¿Quiere poner a prueba sus habilidades estratégicas o comprobar si el número 7 le sigue trayendo suerte? Nos vemos el viernes por la tarde a partir de las 19.00 horas

Möchten Sie Ihre strategischen Fähigkeiten auf die Probe stellen oder herausfinden, ob die Zahl 7 Ihnen immer noch Glück bringt? Treffpunkt am Freitagabend ab 19 Uhr

