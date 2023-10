Salon Extérieurs et Jardin 120 rue Lefèbvre Mulhouse, 8 mars 2024, Mulhouse.

Mulhouse,Haut-Rhin

Ce salon est l’occasion de célébrer l’arrivée des beaux jours et du printemps. Réveillez vos idées et rencontrez les paysagistes, spécialistes de la piscine, jardineries, horticulteurs, mais aussi les artistes avec leurs oeuvres..

2024-03-08 fin : 2024-03-10 . EUR.

120 rue Lefèbvre

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est



This show is an opportunity to celebrate the arrival of the beautiful days and spring. Awaken your ideas and meet landscapers, pool specialists, garden centers, horticulturists, but also artists with their works.

Esta exposición es una oportunidad para celebrar la llegada de la primavera. Despierte sus ideas y conozca a paisajistas, especialistas en piscinas, centros de jardinería, horticultores, pero también a artistas con sus obras.

Diese Messe ist eine gute Gelegenheit, die Ankunft der schönen Tage und des Frühlings zu feiern. Wecken Sie Ihre Ideen und treffen Sie Landschaftsgärtner, Pool-Spezialisten, Gartencenter, Gärtnereien, aber auch Künstler mit ihren Werken.

Mise à jour le 2023-10-04 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région