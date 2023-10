Vintage market et retrogaming 120 rue Lefèbvre Mulhouse, 2 mars 2024, Mulhouse.

Mulhouse,Haut-Rhin

Tous les amoureux de la mode, des accessoires et des objets se rencontrent au Parc Expo pour ce salon qui regroupe des objets, vêtements, mobilier des années 40 aux années 90. Vous pourrez même y trouver un espace dédié au retrograming..

2024-03-02 fin : 2024-03-03 . EUR.

120 rue Lefèbvre

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est



All lovers of fashion, accessories and objects meet at the Parc Expo for this show which gathers objects, clothes, furniture from the 40s to the 90s. You can even find a space dedicated to retrogramming.

Todos los amantes de la moda, los accesorios y los objetos se dan cita en el Parc Expo para esta exposición que reúne objetos, ropa y muebles de los años 40 a los 90. Incluso podrá encontrar un espacio dedicado a la retroprogramación.

Alle Liebhaber von Mode, Accessoires und Gegenständen treffen sich im Parc Expo zu dieser Messe, auf der Gegenstände, Kleidung und Möbel aus den 40er bis 90er Jahren ausgestellt werden. Sie können dort sogar einen Bereich finden, der dem Retrograming gewidmet ist.

