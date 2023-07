art3f salon de l’art contemporain 120 rue Lefèbvre Mulhouse, 17 novembre 2023, Mulhouse.

Mulhouse,Haut-Rhin

Plus d’une centaine d’exposants professionnels, artistes et galeristes d’envergure internationale seront sélectionnés par le comité artistique art3f, en charge de garantir la qualité des œuvres et le prestige de l’évènement..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 23:00:00. EUR.

120 rue Lefèbvre

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est



More than a hundred professional exhibitors, artists and gallery owners of international stature will be selected by the art3f artistic committee, in charge of guaranteeing the quality of the works and the prestige of the event.

Más de un centenar de expositores profesionales, artistas y galeristas de talla internacional serán seleccionados por el comité artístico de art3f, encargado de garantizar la calidad de las obras y el prestigio del evento.

Mehr als hundert professionelle Aussteller, Künstler und Galeristen von internationalem Rang werden vom Kunstkomitee art3f ausgewählt, das für die Qualität der Werke und das Prestige der Veranstaltung verantwortlich ist.

