Ma planète bio : Salon de l’agriculture bio, de la Terre et des Hommes 120 rue Lefèbvre Mulhouse, 10 novembre 2023, Mulhouse.

Mulhouse,Haut-Rhin

Ce salon rassemble les acteurs locaux du bio, de l’écologie et de l’économie solidaire du Sud Alsace. Découvrez 150 exposants et de nombreuses animations.

2023-11-10 fin : 2023-11-11 18:00:00. EUR.

120 rue Lefèbvre

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est



This fair gathers the local actors of the bio, ecology and solidarity economy of the South Alsace. Discover 150 exhibitors and many animations

Esta exposición reúne a los actores locales de la economía orgánica, ecológica y solidaria del sur de Alsacia. Descubra 150 expositores y numerosos eventos

Diese Messe bringt die lokalen Akteure aus den Bereichen Bio, Ökologie und Solidarwirtschaft aus dem Südelsass zusammen. Entdecken Sie 150 Aussteller und zahlreiche Animationen

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région