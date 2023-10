Salon des collectionneurs et des passionnés 120 rue Lefèbvre Mulhouse, 22 octobre 2023, Mulhouse.

Mulhouse,Haut-Rhin

Les collectionneurs et visiteurs pourront être accueillis par environ 150 exposants sélectionnés proposant du matériel inédit de la région, de toutes les provinces françaises et de nombreux pays d’Europe.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 17:00:00.

120 rue Lefèbvre

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est



Collectors and visitors will be welcomed by about 150 selected exhibitors offering new material from the region, from all the French provinces and many European countries

Coleccionistas y visitantes serán recibidos por unos 150 expositores seleccionados que ofrecen material inédito de la región, procedente de todas las provincias francesas y de numerosos países europeos

Sammler und Besucher können sich auf etwa 150 ausgewählte Aussteller freuen, die unveröffentlichtes Material aus der Region, allen französischen Provinzen und vielen europäischen Ländern anbieten

