Exposition : Éclats d’Âmes 120 Rue Lafayette Salon-de-Provence, mercredi 31 janvier 2024.

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 10:00:00

fin : 2024-02-10 18:00:00

Du lundi au samedi 10h/12h, 14/18h – Espace Culturel Robert de Lamanon

L’exposition « Eclats d’âmes » révèle une palette artistique captivante. Chaque œuvre de Martine Chaudey, alias Tyne, apparaît comme une manifestation de l’âme. Soit une décharge de sentiments allant au-delà de la toile, suscitant une résonance émotionnelle profonde chez le spectateur. La particularité de Tyne réside dans son talent à exprimer les sentiments au travers de l’expression des personnages représentés. En raison de sa surdité de naissance, elle a développé une capacité exceptionnelle à décrypter les regards, les considérant comme des sources riches d’informations.



Tyne se consacre pleinement à sa passion artistique, explorant différentes techniques et supports tels que le pastel sec, la peinture acrylique, et la structure de mortier. Son choix définitif se porte sur les supports Dibond et aluminium de grand format. Et, elle privilégie l’acrylique, utilisant des pinceaux, des couteaux, et des éponges. L’esthétique de son travail présente des influences éclectiques, fusionnant des éléments du Fauvisme, du Pop Art et de l’Expressionnisme.



Chaque œuvre raconte une histoire, chaque couleur résonne d’une émotion. « J’ai toujours pris la défense des plus faibles, des opprimés », raconte Tyne. Ses toiles, essentiellement des portraits, sont pour elle « comme des amis, un peu des enfants ». Ces enfants, hommes et femmes, portent chacun une histoire unique à partager. L’artiste explore également le monde animal, dépeignant ces êtres vivants avec leurs forces et leurs fragilités.



Tyne a été agréablement surprise en octobre dernier en recevant une médaille de l’Académie Arts Sciences et Lettres de Paris 2023, une reconnaissance méritée…







Vernissage le vendredi 2 février à 18h30

120 Rue Lafayette Espace culturel Robert de Lamanon

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-09 par Office de Tourisme de Salon de Provence