Exposition : Les Contraires 120 Rue Lafayette Salon-de-Provence, samedi 13 janvier 2024.

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 10:00:00

fin : 2024-01-27 18:00:00

Du lundi au samedi 10h/12h – 14/18h – Espace culturel Robert de Lamanon

La Maison des Jeunes et de la Culture de Salon-de-Provence propose une nouvelle exposition dans laquelle les arts du visuel et les arts créatifs s’expriment sur le thème « Les contraires ». Une expérience artistique riche en surprises et en découvertes, où les contraires se rencontrent pour créer une harmonie unique. Chaque œuvre est une pièce du puzzle captivant des dualités qui animent notre monde. Photographies, créations d’enfants, sculpture, modelage, peinture sur porcelaine, poterie, atelier d’écriture, les domaines exposés sont multiples, reflétant la richesse de la créativité des ateliers de la MJC.



Vernissage le mardi 16 janvier à 18h

.

120 Rue Lafayette Espace culturel Robert de Lamanon

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



