Foire aux Santons 120 Rue Lafayette Salon-de-Provence, 1 décembre 2023, Salon-de-Provence.

Noël en Provence sans les santons, ce serait un ciel sans étoiles : une douceur, une magie, une part de notre identité en moins.

2023-12-01 10:00:00 fin : 2023-12-23 19:00:00. .

120 Rue Lafayette Espace culturel Robert de Lamanon

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Christmas in Provence without Santons would be like a sky without stars: a sweetness, a magic, a part of our identity is lost

La Navidad en Provenza sin Santons sería como un cielo sin estrellas: una dulzura, una magia, una parte de nuestra identidad perdida

Weihnachten in der Provence ohne die Santons wäre ein Himmel ohne Sterne: eine Sanftheit, ein Zauber, ein Teil unserer Identität weniger

