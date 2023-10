Exposition : Lo Mounde dei santouns | Le Monde des santons 120 Rue Lafayette Salon-de-Provence, 17 novembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Comme il est désormais de coutume, l’association félibréenne « l’Eissame de Seloun » anime l’approche des festivités de Noël au travers d’une exposition.

2023-11-17 09:00:00 fin : 2023-11-25 18:00:00. .

120 Rue Lafayette Espace culturel Robert de Lamanon

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As is now customary, the Félibréenne association « l?Eissame de Seloun » enlivens the approach to the Christmas festivities with an exhibition

Como ya es habitual, la asociación fellibréenne « l’Eissame de Seloun » anima las fiestas navideñas con una exposición de sus obras

Wie es nunmehr üblich ist, belebt der felibreanische Verein « L’Eissame de Seloun » die Vorweihnachtszeit mit einer Ausstellung

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme de Salon de Provence