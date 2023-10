Exposition : Un Autre Reg’Art 120 Rue Lafayette Salon-de-Provence, 2 novembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Cette exposition a pour objectif de mettre en avant les talents et les créations des résidents et des travailleurs des structures de l’AGAPEI 13, tout en cherchant à sensibiliser le public à la diversité et à l’inclusion dans le domaine artistique..

2023-11-02 10:00:00 fin : 2023-11-10 18:00:00. .

120 Rue Lafayette Espace culturel Robert de Lamanon

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The aim of the exhibition is to showcase the talents and creations of the residents and workers of AGAPEI 13?s facilities, while raising public awareness of diversity and inclusion in the arts.

El objetivo de la exposición es mostrar el talento y las creaciones de los residentes y trabajadores de las instalaciones de AGAPEI 13, al tiempo que se sensibiliza al público sobre la diversidad y la inclusión en las artes.

Diese Ausstellung soll die Talente und Kreationen der Bewohner und Beschäftigten der Einrichtungen der AGAPEI 13 hervorheben und gleichzeitig versuchen, die Öffentlichkeit für die Vielfalt und Inklusion im künstlerischen Bereich zu sensibilisieren.

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme de Salon de Provence