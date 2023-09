Exposition : Traces 120 Rue Lafayette Salon-de-Provence, 5 octobre 2023, Salon-de-Provence.

Vous vous êtes souvent interrogés sur les empreintes du passé, les marques du présent ou celles qui se profilent dans le futur ?.

2023-10-05 10:00:00 fin : 2023-10-28 18:00:00. .

120 Rue Lafayette Espace culturel Robert de Lamanon

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Have you often wondered about the footprints of the past, the marks of the present or those that loom in the future?

¿Se ha preguntado a menudo por las huellas del pasado, las marcas del presente o las del futuro?

Haben Sie sich schon oft gefragt, welche Spuren die Vergangenheit hinterlässt, welche die Gegenwart prägen oder welche sich in der Zukunft abzeichnen?

