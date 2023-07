Exposition : Végétal’Art 120 Rue Lafayette Salon-de-Provence, 1 septembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Deux artistes, une même source d’inspiration : le monde végétal..

2023-09-01 10:00:00 fin : 2023-09-30 18:00:00. .

120 Rue Lafayette Espace culturel Robert de Lamanon

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Two artists, one source of inspiration: the plant world.

Dos artistas, una fuente de inspiración: el mundo vegetal.

Zwei Künstler, eine gemeinsame Inspirationsquelle: die Pflanzenwelt.

Mise à jour le 2023-07-04 par Office de Tourisme de Salon de Provence