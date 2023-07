Exposition : Maria Callas, les visages d’un mythe 120 Rue Lafayette Salon-de-Provence, 8 août 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Cette exposition rend hommage à cette icône ornant à jamais le paradis des artistes lyriques.

2023-08-08 10:00:00 fin : 2023-08-14 18:00:00. .

120 Rue Lafayette Espace culturel Robert de Lamanon

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This exhibition pays tribute to this iconic figure who will forever adorn the paradise of opera artists

Esta exposición rinde homenaje a este icono que adornará para siempre el paraíso de los artistas de ópera

Diese Ausstellung ist eine Hommage an diese Ikone, die für immer den Himmel der Opernkünstler schmückt

Mise à jour le 2023-06-06 par Office de Tourisme de Salon de Provence