Marché du Montfort 120 rue Hélène Cochennec, 1 janvier 2023, Aubervilliers. Venez faire le plein de provisions de produits locaux ou exotiques..

2023-01-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

120 rue Hélène Cochennec

Aubervilliers 93300 Seine-Saint-Denis Île-de-France



An outdoor market, perfect for buying local and exotic products. Un mercado al aire libre donde comprar todas las provisiones de productos locales o exóticos. Kommen Sie und füllen Sie Ihre Vorräte mit lokalen oder exotischen Produkten auf.

