NOEL SOLIDAIRE 120 rue de Paris Herserange, 9 décembre 2023 11:00, Herserange.

Herserange,Meurthe-et-Moselle

Vente de jeux, jouets et articles de puériculture par le Conseil Citoyen.

L’intégralité de la vente sera reversée au Téléthon.. Tout public

Samedi 2023-12-09 11:00:00 fin : 2023-12-09 17:00:00. 0 EUR.

120 rue de Paris Place Victor Zaffagni

Herserange 54440 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Sale of games, toys and childcare items by the Conseil Citoyen.

All proceeds will be donated to the Telethon.

Venta de juegos, juguetes y artículos de puericultura a cargo del Consejo Ciudadano.

Todo lo recaudado se donará al Telemaratón.

Verkauf von Spielen, Spielzeug und Babyartikeln durch den Bürgerrat.

Der gesamte Verkaufserlös geht an den Telethon.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT DU GRAND LONGWY