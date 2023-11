Les Imita’Tueurs 120 Rue de l’Europe Saint-Martin-de-Hinx, 18 novembre 2023, Saint-Martin-de-Hinx.

Saint-Martin-de-Hinx,Landes

Le seul duo d’imitateurs en France !

Du rire et des parodies déjantées !

Ces imitateurs nouvelle génération bousculent les codes : florilège d’imitations à deux voix et humour corrosif.

Tout le monde en prend pour son grade, du couple Macron aux donneurs de leçons en tout genre !.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 22:30:00. EUR.

120 Rue de l’Europe Salle socio-culturelle

Saint-Martin-de-Hinx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



The only imitation duo in France!

Laughter and crazy parodies!

These new-generation impersonators turn the rules on their head with an array of two-part imitations and corrosive humor.

They’ve got it in for everyone, from the Macron couple to lecturers of all kinds!

¡El único dúo cómico de Francia!

¡Risas y parodias disparatadas!

Estos imitadores de nueva generación sacuden el mundo con un sinfín de imitaciones a dos voces y un humor corrosivo.

Hacen reír a todo el mundo, ¡desde la pareja Macron hasta todo tipo de predicadores!

Das einzige Imitatoren-Duo in Frankreich!

Lachen und verrückte Parodien!

Diese Imitatoren der neuen Generation stellen die Codes auf den Kopf: ein Sammelsurium an zweistimmigen Imitationen und ätzendem Humor.

Jeder kommt auf seine Kosten, vom Ehepaar Macron bis hin zu Lehrern aller Art!

Mise à jour le 2023-11-10 par OTI LAS