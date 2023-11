Dîner-spectacle 120 Rue de l’Église Paucourt, 25 novembre 2023, Paucourt.

Paucourt,Loiret

Passez une excellente soirée avec le Comité des Fêtes de Paucourt qui vous propose un Dîner-Concert animé par Emilie Hedou Trio..

2023-11-25 fin : 2023-11-26 02:00:00. 49 EUR.

120 Rue de l’Église

Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Spend an excellent evening with the Comité des Fêtes de Paucourt, with a Dinner Concert hosted by Emilie Hedou Trio.

Pase una velada excelente con el Comité des Fêtes de Paucourt, que le ofrece una cena-concierto a cargo de Emilie Hedou Trio.

Verbringen Sie einen ausgezeichneten Abend mit dem Festkomitee von Paucourt, das Ihnen ein Dinner-Konzert unter der Leitung von Emilie Hedou Trio anbietet.

Mise à jour le 2023-11-02 par OT MONTARGIS