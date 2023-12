Histoire de Noël 120 rue de la République Eygalières Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

fin : 2023-12-23 La Médiathèque d’Eygalières vous propose une lecture d’un conte de Noël, samedi 23 décembre à 11h !.

La médiathèque en collaboration avec la librairie d’Eygalières vous propose de venir écouter un conte « Le loup qui n’aimait pas Noël ».



Histoire racontée par Florence, en présence du Loup



Entrée gratuite

Inscription à la médiathèque au 04 90 90 92 79 ou sur bibliotheque.eygalieres@orange.fr .

120 rue de la République Médiathèque d’Eygalières

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

