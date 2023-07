Théâtre Musical – Grain de Sable 120, route de St Roman Laval-d’Aix, 28 juillet 2023, Laval-d'Aix.

Laval-d’Aix,Drôme

Fable musicale. Un spectacle verdoyant et vitaminé, au ras du sol mais pas des pâquerettes ! A partir de 6 ans..

2023-07-28 18:00:00 fin : 2023-07-28 . EUR.

120, route de St Roman Chez Thérèse Bosc et Jean Pierre Duhamel

Laval-d’Aix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A musical fable. A verdant, vitamin-packed show, low to the ground but not high above the daisies! For ages 6 and up.

Una fábula musical. Un espectáculo exuberante y lleno de vitaminas que no se eleva por encima de las margaritas A partir de 6 años.

Ein musikalisches Märchen. Ein grünes und vitaminreiches Spektakel, bodennah, aber nicht von Gänseblümchen! Ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de Tourisme du Pays Diois