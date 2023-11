Réveillon Party de la Saint Sylvestre 120 Impasse Joseph Cugnot Châteauneuf-du-Rhône, 31 décembre 2023, Châteauneuf-du-Rhône.

Châteauneuf-du-Rhône,Drôme

Nous vous proposons une soirée conviviale et festive où l’on ne passe pas des heures à table avant de danser..

2023-12-31 20:30:00 fin : 2023-12-31 04:00:00. EUR.

120 Impasse Joseph Cugnot Salle des Galets

Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We’re offering you a convivial, festive evening where you don’t have to spend hours at the table before dancing.

Le ofrecemos una velada agradable y festiva en la que no tendrá que pasar horas en la mesa antes de bailar.

Wir schlagen Ihnen einen geselligen und festlichen Abend vor, an dem man nicht stundenlang am Tisch sitzt, bevor man tanzt.

