Concert Les patates roses 120 Chemin de la Verchère Charnay-lès-Mâcon, vendredi 9 février 2024.

Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09 22:00:00

Ce trio musical et humoristique arrive tout droit des années 80… avec vingt ans de retard, peut-être même plus.

Le temps d’accorder leurs instruments, ces fanfarons ont décidé d’emmener le public dans un passionnant voyage musical où tout le monde danse, chante, crie et déchire sa chemise col pelle à tarte.

Un spectacle drôle, léger et tout public, où l’on découvre le côté punk de Brel, du Nougaro en beatbox et même un slam des années 80 !

120 Chemin de la Verchère Salle du Vieux Temple

Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-09 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination)