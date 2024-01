Les arts du Vieux Temple 120 Chemin de la Verchère Charnay-lès-Mâcon, dimanche 4 février 2024.

Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 10:00:00

fin : 2024-02-04 18:00:00

Patricia De la Gorce, artiste plasticienne et Brigitte Brosset, céramiste, amies et complices depuis plus de 30 ans, ont décidé, en 2017 d’unir leurs deux passions : la terre et le fil.

Leurs créations originales, conçues et réalisées à quatre mains, présentent un dialogue surprenant, innovant et poétique entre ces deux matières opposées.

Le fil donne a` la terre toute sa le´ge`rete´ et la terre toute sa force au fil tendu.

Le métal, de plus en plus présent, vient sublimer l’ensemble. Elles le façonnent avec l’aide et la complicité de Jean Paul Thibaudier, ferronnier d’art .

Chaque matière se met au service de l’autre afin d’atteindre l’équilibre, l’harmonie et l’originalité créative.

Leur nouvelle exposition De fil en argile, présente une soixantaine d’œuvres murales et sculpturales.

120 Chemin de la Verchère Salle du Vieux Temple

Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-09 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination)