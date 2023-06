L’Explorateur : La brasserie l’Havrais Bière se dévoile 120 Boulevard Amiral Mouchez Le Havre, 21 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

L’Explorateur été 2023 – La brasserie l’Havrais Bière se dévoile

Qui a dit que la bière n’était pas normande ? La visite de la brasserie l’Havrais Bière devrait vous convaincre que la bière est havraise ! Entrez dans les locaux, venez découvrir comment à partir de si peu d’ingrédients les bières peuvent être si différentes en goût, odeur et texture.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

A partir de 18 ans – Durée : 1h30

Tarif : 10€

Réservation obligatoire.

2023-07-21 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-21 19:30:00. .

120 Boulevard Amiral Mouchez

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



L’Explorateur summer 2023 – L’Havrais Bière brewery unveiled

Who said beer wasn’t Norman? A visit to the l?Havrais Bière brewery should convince you that beer is from Le Havre! Step inside and discover how beers made from so few ingredients can be so different in taste, smell and texture.

Alcohol abuse is dangerous for your health, so consume in moderation.

From 18 years – Duration: 1h30

Price: 10?

Reservations required

L’Explorateur verano 2023 – Inauguración de la cervecería L’Havrais Bière

¿Quién dijo que la cerveza no era de Normandía? Una visita a la cervecería L’Havrais Bière le convencerá de que la cerveza es de Le Havre Recorra las instalaciones y descubra cómo cervezas elaboradas con tan pocos ingredientes pueden ser tan diferentes en sabor, olor y textura.

El abuso de alcohol es peligroso para la salud, así que beba con moderación.

A partir de 18 años – Duración: 1h30

Precio: 10 euros

Imprescindible reservar

L’Explorateur Sommer 2023 – Die Brauerei l’Havrais Bière wird enthüllt

Wer sagt, dass Bier nicht aus der Normandie kommt? Ein Besuch in der Brauerei l’Havrais Bière sollte Sie davon überzeugen, dass Bier aus Le Havre kommt! Betreten Sie die Räumlichkeiten und entdecken Sie, wie aus so wenigen Zutaten so unterschiedliche Biere entstehen können, die sich in Geschmack, Geruch und Textur unterscheiden.

Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

Ab 18 Jahren – Dauer: 1,5 Stunden

Preis : 10 ?

Reservierung erforderlich

