CONCERT – SKIN AND WIRE 120-112 Le Village Cassagnabère-Tournas, samedi 10 février 2024.

Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 21:00:00

fin : 2024-02-10

La Pistouflerie vous invite ce soir à un concert de musique Postpunk folk

SIGNAUX SONORES ET AVIS DE TEMPÊTE

« Comme un mélange des Clash, des Levellers et de Deus » (Bugbear Promotions, Londres)

L’équipe Skin and Wire est nouée par des cordes de guitare, de banjo, de basse et de violon, le tout tendu sur les peaux d’une batterie imbattable. Peaux, boyaux et fils de fer…

Un chanteur, banjo pendu au cou comme un nœud coulant, un quatuor apocalyptique et androgyne de musicien.nes, les Skin and Wire sont là pour rappeler qu’il y a de la poésie et de la passion dans le rock’n’roll.

Énergie punk mêlée au mystérieux du folk. Brûlots et ballades. Engagement dans les textes comme sur la scène.

Skin and Wire : animal et minéral, sensuel et acéré, primal et électrique.

L’ambiance est chaleureuse et garantie !

Possibilité de se restaurer sur place (boissons et tapas issus de produits locaux)

6 EUR.

120-112 Le Village LA PISTOUFLERIE

Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie lapistouflerie@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE