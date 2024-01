CONCERT – GWEN’N’ROSES 120-112 Le Village Cassagnabère-Tournas, samedi 3 février 2024.

Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Début : 2024-02-03 21:00:00

fin : 2024-02-03

La Pistouflerie vous invite ce soir à un concert de musique traditionnelle irlandaise…

Le groupe toulousain Gwen’n’roses, un duo de joie et de bonne humeur qui vous fera voyager au cœur de l’Irlande avec quelques passages en Bretagne ou au cœur des Balkans

Des envolées de violon qui vous entraînent dans un beau voyage poétique en Irlande. Laissez-vous transporter sous l’archet virtuose de Gwen qui possède cette belle énergie celtique capable de faire danser toutes les générations réunies. Elle réconcilie la douceur et l’enthousiasme dans l’espace temps d’un concert inoubliable, accompagnée de son acolyte Corentin à la guitare et à l’énergie débordante.

C’est l’occasion de ressortir les Kilts, de venir taper du pied sur de l’Irish Festif ou encore de passer un bon moment musical autour d’une bonne bière.

L’ambiance est chaleureuse et garantie !

Possibilité de se restaurer sur place (boissons et tapas issus de produits locaux)

6 EUR.

120-112 Le Village LA PISTOUFLERIE

Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie lapistouflerie@gmail.com



