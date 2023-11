CONCERT – MENAD MOUSSAOUI 120-112 Le Village Cassagnabère-Tournas, 25 novembre 2023, Cassagnabère-Tournas.

Cassagnabère-Tournas,Haute-Garonne

La Pistouflerie vous invite à un concert de musique Kabyle.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . 6 EUR.

120-112 Le Village LA PISTOUFLERIE

Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie



La Pistouflerie invites you to a concert of Kabyle music

La Pistouflerie le invita a un concierto de música cabila

Die Pistouflerie lädt Sie zu einem Konzert mit kabylischer Musik ein

Mise à jour le 2023-10-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE