VISITE DE LA BRASSERIE L’OPERCULE 12 Z.A. Avenue Salm Senones, 12 juillet 2023, Senones.

Senones,Vosges

Laissez-vous guider lors d’une visite de notre nouveau site de production au cœur de la fabrication d’une bière artisanale. Au programme : histoire de la brasserie, découverte des matières premières, détails du process et dégustation de différentes bières !

Visites gratuites en français. Pour des visites en anglais, nous contacter. Visites maintenues le 14 juillet et le 15 août.

Pour des visites de groupe en dehors des horaires (groupes de 10 personnes ou plus), nous contacter pour une visite sur mesure.

Dégustation réservée aux majeurs. Des limonades sont prévues pour toute personne ne buvant pas d’alcool.

Parking sur place. Accessible aux personnes à mobilité réduite.. Tout public

12 Z.A. Avenue Salm

Senones 88210 Vosges Grand Est



Let us guide you on a tour of our new production site, to the heart of craft beer production. On the program: history of the brewery, discovery of the raw materials, details of the process and tasting of different beers!

Free tours in French. For tours in English, please contact us. Tours maintained on July 14 and August 15.

For group visits outside these hours (groups of 10 or more), please contact us for a customized tour.

Tasting reserved for adults. Lemonades are available for non-alcohol drinkers.

On-site parking. Accessible to people with reduced mobility.

Déjenos llevarle a visitar nuestra nueva planta de producción y mostrarle cómo se elabora la cerveza artesanal. En el programa: historia de la fábrica, descubrimiento de las materias primas, detalles del proceso y degustación de diferentes cervezas

Visitas gratuitas en francés. Para visitas en inglés, póngase en contacto con nosotros. Visitas cerradas el 14 de julio y el 15 de agosto.

Para visitas en grupo fuera de estos horarios (grupos de 10 o más personas), póngase en contacto con nosotros para una visita a medida.

Degustación reservada a los adultos. Limonadas disponibles para los no bebedores de alcohol.

Aparcamiento in situ. Accesible a personas con movilidad reducida.

Lassen Sie sich bei einer Besichtigung unserer neuen Produktionsstätte in das Herz der Herstellung eines handwerklich gebrauten Bieres führen. Auf dem Programm stehen die Geschichte der Brauerei, die Entdeckung der Rohstoffe, Details zum Prozess und die Verkostung verschiedener Biere

Kostenlose Besichtigungen auf Französisch. Für Besichtigungen auf Englisch kontaktieren Sie uns bitte. Besuche am 14. Juli und 15. August werden fortgesetzt.

Für Gruppenbesuche außerhalb der Öffnungszeiten (Gruppen von 10 oder mehr Personen) kontaktieren Sie uns bitte für einen maßgeschneiderten Besuch.

Verkostung nur für Volljährige. Für alle Personen, die keinen Alkohol trinken, stehen Limonaden bereit.

Parkplätze auf dem Gelände. Zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

