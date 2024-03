12 years a slave en version française Cinéma L’Hélios Colombes, samedi 23 mars 2024.

12 years a slave en version française Projection du film 12 years a slave en version française. Samedi 23 mars, 17h00 Cinéma L’Hélios

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T17:00:00+01:00 – 2024-03-23T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T17:00:00+01:00 – 2024-03-23T19:30:00+01:00

Synopsis :

Les États-Unis, quelques années avant la guerre de Sécession. Solomon Northup, jeune homme noir originaire de l’État de New York, est enlevé et vendu comme esclave. Face à la cruauté d’un propriétaire de plantation de coton, Solomon se bat pour rester en vie et garder sa dignité.

Lien vers la bande annonce

Cinéma L’Hélios 35, rue du Bournard Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« data »: {« author »: « FilmsActu », « cache_age »: 86400, « description »: « Apru00e8s 12 ans d’esclavage, une rencontre va changer sa vie…nPage du Film u27a8 https://facebook.com/12YearsASlave.lefilmnu2713 Abonne-toi u00e0 Filmsactu sur Youtube : http://bit.ly/19S2Dsqnn12 YEARS A SLAVE Bande Annonce VFnRu00e9alisu00e9 par Steve Mc QueennAvec Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt, Benedict Cumberbatch, Quvenzhanu00e9 Wallis, Paul Dano, Sarah Paulson, Alfre Woodard, Paul Giamatti, Lupita Nyong’onDate de sortie au cinu00e9ma : 22 janvier 2014nn12 YEARS A SLAVE Bande Annonce VF nu00a9 Mars DistributionnnAbonnez-vous du00e8s maintenant pour ne pas rater la bande annonce VF ou VOST du moment ainsi que le trailer officiel ou extrait des films franu00e7ais et internationaux u00e0 l’affiche. Filmsactu : un point complet sur les sorties cinu00e9ma, DVD et Blu Ray ! http://cinema.jeuxactu.comnhttp://cinema.jeuxactu.com/sorties-blu-ray.htm », « type »: « video », « title »: « 12 YEARS A SLAVE Bande Annonce VF », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/gRZe0nyex-U/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=gRZe0nyex-U », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC_i8X3p8oZNaik8X513Zn1Q », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/gRZe0nyex-U »}]

racisme esclavage