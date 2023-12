Festival Contes d’Hiver – Spectacle « Ahès akat Dahul » 12 Square Jean Venable Luneray, 1 décembre 2023, Luneray.

Luneray,Seine-Maritime

Le Festival Contes d’Hiver revient pour petits et grands du 8 au 9 décembre !

Gamin, Lukaz a entendu la légende de la cité d’Is au moins un million de fois. Devenu grand, on lui demande de raconter à son tour la fameuse histoire. Il est alors saisi par le doute et son monde bascule : dans quelle baie dort la cité engloutie ? Qui est vraiment Dahut ? Lui a-t-on tout raconté ? Tel un détective imaginaire, le conteur embarque le public dans une enquête fantastique sur les traces de l’Atlantide bretonne et de son personnage féminin iconique. Le rythme est haletant, la parole ciselée, et la harpe électrique d’Alice Soria-Cadoret porte un univers sonore hypnotique aux accents électro. Une longée réjouissante, écume à fleur de peau, dans les dédales d’un récit repris dans le monde entier.

Spectacle tout public à partir de 8 ans.

Verre de l’amitié à l’issue du spectacle..

2023-12-08 19:00:00 fin : 2023-12-08 20:30:00. .

12 Square Jean Venable Maison Normande

Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie



The Contes d’Hiver Festival returns for young and old from December 8 to 9!

As a boy, Lukaz has heard the legend of the City of Is at least a million times. When he grew up, he was asked to tell the story himself. He is seized by doubt and his world is turned upside down: in which bay does the sunken city sleep? Who really is Dahut? Has he been told the whole story? Like an imaginary detective, the storyteller takes the audience on a fantastic investigation in the footsteps of the Breton Atlantis and its iconic female character. The rhythm is breathless, the words chiselled, and Alice Soria-Cadoret’s electric harp carries a hypnotic sound universe with electro accents. An exhilarating, skin-deep journey through the maze of a story that has been retold the world over.

Show for all ages 8 and up.

Glass of friendship after the show.

El Festival de Cuentos de Invierno vuelve para grandes y pequeños del 8 al 9 de diciembre

De niño, Lukaz escuchó la leyenda de la ciudad de Is al menos un millón de veces. Cuando creció, le pidieron que contara él mismo la famosa historia. La duda se apoderó de él y su mundo se puso patas arriba: ¿en qué bahía duerme la ciudad hundida? ¿Quién es realmente Dahut? ¿Le han contado toda la historia? Como un detective imaginario, el narrador lleva al público a una fantástica investigación tras las huellas de la Atlántida bretona y de su emblemático personaje femenino. El ritmo es impresionante, las palabras cinceladas, y el arpa eléctrica de Alice Soria-Cadoret transporta un universo sonoro hipnótico con acentos electro. Es un viaje estimulante a través del laberinto de una historia que ha sido contada en todo el mundo.

Espectáculo para mayores de 8 años.

Copas después del espectáculo.

Das Festival Contes d’Hiver kehrt für Groß und Klein vom 8. bis 9. Dezember zurück!

Als Kind hat Lukaz die Legende von der Stadt Is mindestens eine Million Mal gehört. Als er erwachsen wurde, wurde er gebeten, die Geschichte selbst zu erzählen. Er wird von Zweifeln geplagt und seine Welt gerät aus den Fugen: In welcher Bucht schläft die versunkene Stadt? Wer ist Dahut wirklich? Hat man ihm alles erzählt? Wie ein imaginärer Detektiv nimmt der Erzähler das Publikum mit auf eine fantastische Untersuchung auf den Spuren des bretonischen Atlantis und seiner ikonischen weiblichen Figur. Der Rhythmus ist atemlos, die Sprache ziseliert, und die elektrische Harfe von Alice Soria-Cadoret trägt ein hypnotisches Klanguniversum mit Elektroakzenten. Eine vergnügliche Reise mit Schaum vor dem Mund durch die Labyrinthe einer Geschichte, die in der ganzen Welt aufgegriffen wurde.

Aufführung für alle Zuschauer ab 8 Jahren.

Freundschaftsgetränk im Anschluss an die Vorstellung.

