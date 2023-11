Après-midi chantant au Temple de Luneray 12 Square Jean Venable Luneray, 26 novembre 2023, Luneray.

Luneray,Seine-Maritime

Venez profiter d’un après-midi chantant au Temple de Luneray en compagnie de la chorale La Scie qui chante accompagnée d’une voix surprise !

Participation libre..

2023-11-26 16:00:00

12 Square Jean Venable Temple de Luneray

Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie



Come and enjoy an afternoon of singing at the Luneray Temple, accompanied by the La Scie qui chante choir and a surprise guest vocalist!

Free admission.

Venga a disfrutar de una tarde de canto en el Temple de Luneray con el coro La Scie qui chante, ¡acompañado de una voz sorpresa!

Entrada gratuita.

Genießen Sie einen singenden Nachmittag im Tempel von Luneray in Begleitung des Chors La Scie qui chante, der von einer Überraschungsstimme begleitet wird!

Teilnahme frei.

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme Terroir de Caux