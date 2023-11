ATELIER CUISINE VÉGÉTALIENNE – BÉZIERS 12 Rue Zenobe Gramme Béziers, 2 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

GRRRfood Cuisine vous propose un atelier durant lequel vous préparerez des plats de fêtes que vous dégusterez à la fin de l’atelier..

2023-12-02 11:00:00 fin : 2023-12-02 14:00:00. .

12 Rue Zenobe Gramme

Béziers 34500 Hérault Occitanie



GRRRfood Cuisine offers you a workshop during which you will prepare festive dishes that you will enjoy at the end of the workshop.

GRRRfood Cuisine te propone un taller en el que prepararás platos festivos que degustarás al final del taller.

GRRRfood Cuisine bietet Ihnen einen Workshop an, in dem Sie festliche Gerichte zubereiten, die Sie am Ende des Workshops verzehren werden.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT BEZIERS MEDITERRANEE