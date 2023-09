Formation Episeine : apprendre à animer l’escape game « Mission 2072 » 12 rue Villiot à Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Formation Episeine : apprendre à animer l’escape game « Mission 2072 » 12 rue Villiot à Paris Paris, 18 octobre 2023, Paris. Formation Episeine : apprendre à animer l’escape game « Mission 2072 » Mercredi 18 octobre, 09h00 12 rue Villiot à Paris Gratuit sur inscription Cette formation gratuite est ouverte aux élus, aux agents publics, et aux représentants d’associations. Apprendre en s’amusant, c’est tout l’enjeu de l’Escape Game créé sur mesure par l’EPTB Seine Grands Lacs dans le cadre du dispositif EPISEINE. Le thème : « 2072, l’Île-de-France s’apprête à subir deux crues sans précédent…Vous avez le pouvoir de changer le cours de l’histoire… ». Horaires : 9h-12h30 Lieu : 12 rue Villiot, 75012 PARIS Au programme de cette demi-journée de formation : Réalisation de l’escape game par équipe de 4

Présentation de l’ensemble des éléments constitutifs du jeu (vidéo de briefing, sac à dos, cadenas, manuel technique, ressources visuelles, etc.)

Comprendre et s’approprier les messages clés à transmettre

Découvrir les petites astuces et modalités pratiques pour faciliter son organisation et son animation

Savoir monter et démonter le jeu Les plus de cette formation : Formation gratuite

Apprendre à animer un outil pédagogique qui connaît un très grand succès auprès du grand public

Possibilité de récupérer gratuitement, sur demande et sous forme de prêt temporaire, l’ensemble des éléments constitutifs de l’escape game Pour toute autre question, vous pouvez nous contacter à episeine@seinegrandslacs.fr 12 rue Villiot à Paris 12 rue Villiot Paris Paris 75012 Quartier de Bercy Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://r.mailingsib.seinegrandslacs.fr/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsEagCbgKPnTX01DUWSYle/_cEqx2hGPo2M »}] [{« link »: « mailto:episeine@seinegrandslacs.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T09:00:00+02:00 – 2023-10-18T12:30:00+02:00

2023-10-18T09:00:00+02:00 – 2023-10-18T12:30:00+02:00 formation adaptation Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu 12 rue Villiot à Paris Adresse 12 rue Villiot Paris Ville Paris Lieu Ville 12 rue Villiot à Paris Paris latitude longitude 48.841279;2.375035

12 rue Villiot à Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/