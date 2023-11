Babel Music XP 12 Rue Urbain V Marseille 2e Arrondissement, 28 mars 2024, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Du 28 au 30 mars 2024, bienvenue à Marseille pour vibrer à Babel Music XP ! Avec son salon professionnel à la Friche Belle de Mai et ses concerts ouverts au grand public au Dock des Suds..

2024-03-28 fin : 2024-03-30 . .

12 Rue Urbain V Dock des Suds

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



From March 28 to 30, 2024, welcome to Marseille for Babel Music XP! With its trade show at the Friche Belle de Mai and concerts open to the general public at the Dock des Suds.

Del 28 al 30 de marzo de 2024, ¡bienvenidos a Marsella para Babel Music XP! Con su salón en la Friche Belle de Mai y sus conciertos abiertos al público en el Dock des Suds.

Vom 28. bis 30. März 2024 heißt es: Willkommen in Marseille, um bei Babel Music XP zu vibrieren! Mit seiner Fachmesse in der Friche Belle de Mai und seinen für das breite Publikum offenen Konzerten im Dock des Suds.

Mise à jour le 2023-11-08 par Ville de Marseille