Ben l’Oncle Soul et K-Méléon 12 Rue Urbain V Marseille 2e Arrondissement, 15 mars 2024, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Quatrième édition de son concert pour la paix, l’humanité et la solidarité. Rendez-vous vendredi 15 mars 2024 au Dock des Suds..

2024-03-15 19:00:00 fin : 2024-03-15 . EUR.

12 Rue Urbain V Dock des Suds

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Fourth edition of its concert for peace, humanity and solidarity. See you on Friday, March 15, 2024 at Dock des Suds.

Cuarta edición de su concierto por la paz, la humanidad y la solidaridad. Nos vemos el viernes 15 de marzo de 2024 en el Dock des Suds.

Vierte Ausgabe ihres Konzerts für Frieden, Menschlichkeit und Solidarität. Wir treffen uns am Freitag, den 15. März 2024 im Dock des Suds.

Mise à jour le 2023-10-24 par Ville de Marseille