PH4 x Vibrate présentent : No Escape 12 Rue Urbain V Marseille 2e Arrondissement, samedi 20 janvier 2024.

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 23:00:00

fin : 2024-01-20

No Escape – Ph4 Records x Vibrate – Rendez-vous au Dock des Suds samedi 20 janvier.

Il était une fois, en janvier 2023, une rencontre magique entre Carla Schmitt et PH4 lors de la première édition de No Escape aux Dock des Suds. Puis, leurs chemins se croisèrent à nouveau en juin lors d’un événement à Madrid.

Carla, éprise de la ville et de son public, nourrissait un vœu secret : revenir jouer à Marseille.



En cette année merveilleuse, l’artiste décida de créer son propre collectif : Vibrate, et la synergie s’est mise en place.



Ce qui débuta comme une simple relation professionnelle se transforma en une amitié profonde, tissée de valeurs partagées. De cette union, naquit le désir irrésistible de donner vie à un projet unique : l’alliance de PH4 Records et Vibrate, fusionnant en une seule entité.



Cette histoire, on vous la raconte samedi 20 janvier aux Dock des Suds avec les artistes Biia, Benzo, Carla Schmitt, KZLV et Yasmin Regisford qui se partageront les platines pendant 8h non-stop.



On se retrouve le samedi 20 janvier aux Docks des Suds de 23h à 7h.



Line Up



• Biia (Steer Management, Taapion – Lisbonne, PR)

Hard Techno



• Benzo (PH4.records – Marseille, FR)

Hard Techno, Industrial Techno



• Carla Schmitt (Exhale, Voxnox – Paris, FR)

Hard Techno



• KZLV (Sacred Court – Paris, FR)

Hard techno/ Industrial Techno



• Yasmin Regisford (Paris, FR)

Techno/ Deep trance

EUR.

12 Rue Urbain V Dock des Suds

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-29 par Ville de Marseille