Retrouvez Chase And Status au Dock des Suds samedi 13 janvier.

Les Productions du Possible et Rafale production invitent Chase And Status pour une date unique à Marseille !



Il n’y a que peu d’artistes drum and bass qui peuvent être sélectionnés comme têtes d’affiche des plus grands festivals mondiaux. Le duo londonien Chase And Status (composé de Will Kennard et Saul Milton) a réussi cet exploit…et vous pourrez les retrouver au Dock des Suds le 13 janvier !



Pour cette soirée inédite, ils seront accompagnés par des invités de choix : Elisa Do Brasil et BRK + Bacon du label Hyperactivity Music.



Une soirée qui s’annonce déjà légendaire !

