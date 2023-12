No Escape – PH4 Records 12 Rue Urbain V Marseille 2e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement No Escape – PH4 Records 12 Rue Urbain V Marseille 2e Arrondissement, 1 décembre 2023, Marseille 2e Arrondissement. Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône Rendez-vous le 9 décembre au Dock des Suds : No Escape – PH4 Records..

2023-12-09 23:00:00 fin : 2023-12-09 07:00:00. EUR.

12 Rue Urbain V Dock des Suds

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



December 9 at Dock des Suds: No Escape – PH4 Records. El 9 de diciembre en Dock des Suds: No Escape – PH4 Records. Treffpunkt am 9. Dezember im Dock des Suds: No Escape – PH4 Records. Mise à jour le 2023-11-28 par Ville de Marseille Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 2e Arrondissement Autres Lieu 12 Rue Urbain V Adresse 12 Rue Urbain V Dock des Suds Ville Marseille 2e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 12 Rue Urbain V Marseille 2e Arrondissement latitude longitude 43.31538;5.368175

12 Rue Urbain V Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-2e-arrondissement/