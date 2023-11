10 ans Plus belle la nuit 12 Rue Urbain V Marseille 2e Arrondissement, 24 novembre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Plus belle la nuit fête ses 10 ans au Dock des Suds ! Rendez-vous le 24 novembre..

2023-11-24 21:00:00 fin : 2023-11-24 . EUR.

12 Rue Urbain V Dock des Suds

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Plus belle la nuit celebrates its 10th anniversary at Dock des Suds! See you on November 24.

¡Plus belle la nuit celebra su 10º aniversario en el Dock des Suds! Nos vemos el 24 de noviembre.

Plus belle la nuit feiert seinen 10. Geburtstag im Dock des Suds! Treffpunkt am 24. November.

Mise à jour le 2023-11-08 par Ville de Marseille