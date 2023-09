Fiesta Club – Fiesta des Suds 2023 12 Rue Urbain V Marseille 2e Arrondissement, 7 octobre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Fiesta Club qui emmènera les plus noctambules dans les profondeurs des abysses du Dock des Suds, le samedi 7 octobre de minuit à 5h..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

12 Rue Urbain V Dock des Suds

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Fiesta Club takes night owls into the depths of the Dock des Suds abyss, on Saturday October 7 from midnight to 5am.

Fiesta Club llevará a los noctámbulos a las profundidades del abismo en Dock des Suds, el sábado 7 de octubre de medianoche a 5 de la mañana.

Fiesta Club, der die Nachtschwärmer am Samstag, den 7. Oktober von Mitternacht bis 5 Uhr in die Tiefen der Abgründe des Dock des Suds entführt.

Mise à jour le 2023-09-14 par Ville de Marseille