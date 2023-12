Ateliers La Minute Textile 12 Rue Théo Bachmann Saint-Louis, 4 décembre 2023, Saint-Louis.

Saint-Louis,Haut-Rhin

Dans le cadre des animations proposées par le Pays des Chants et des Étoffes, confectionnez en quelques minutes une carte postale textile à envoyer à vos amis ou à votre famille..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 16:00:00. 0 EUR.

12 Rue Théo Bachmann

Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est



As part of the activities organized by Pays des Chants et des Étoffes, make a textile postcard in just a few minutes to send to friends and family.

En el marco de los actos organizados por Pays des Chants et des Étoffes, confeccione en unos minutos una postal textil para enviar a sus amigos o familiares.

Fertigen Sie im Rahmen der vom Pays des Chants et des Étoffes angebotenen Veranstaltungen in wenigen Minuten eine Textilpostkarte an, die Sie an Ihre Freunde oder Ihre Familie schicken können.

