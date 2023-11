Rencontre et dédicaces avec Laura Diem 12 rue St Ludan Hipsheim, 8 février 2024, Hipsheim.

Hipsheim,Bas-Rhin

Lors de cette soirée d’échange, Laura Dien vient présenter ces 2 ouvrages « Liens » et « Evidences ». un verre de l’amitié sera proposé en fin de soirée.

2024-02-08 fin : 2024-02-08 . 0 EUR.

12 rue St Ludan

Hipsheim 67150 Bas-Rhin Grand Est



During this evening of exchange, Laura Dien will present her 2 books « Liens » and « Evidences ». A friendly drink will be offered at the end of the evening

Laura Dien estará presente para presentar sus 2 libros, « Liens » y « Evidences ». Al final de la velada se servirá una copa

An diesem Abend des Austauschs wird Laura Dien ihre beiden Werke « Liens » und « Evidences » vorstellen. Am Ende des Abends wird ein Glas Freundschaft angeboten

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de tourisme du grand Ried