AGIR : Sortie familiale « Château du Puy à Tercillat » 12 Rue st Jacques Auzances, 16 septembre 2023, Auzances.

Auzances,Creuse

Sortie familiale organisée par CAVL AGIR

Information et inscription AVANT LE 6 SEPTEMBRE

05 55 82 80 47

« Château du Puy à Tercillat »

Venez passer une journée en immersion dans le pays des contes de Charles Perrault et des fables de Jean de la Fontaine. Spectacles et animations costumées, déguisements (pour petits et grands)!

Pique-nique sorti du sac (salle) – goûter offert

Tarifs: gratuit pour les -3 ans; 10€ de 4 à 11 ans, 15€ plus de 11 ans..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . EUR.

12 Rue st Jacques Local du CAVL AGIR

Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Family outing organized by CAVL AGIR

Information and registration BEFORE SEPTEMBER 6

05 55 82 80 47

« Château du Puy in Tercillat

Come and spend a day immersed in the land of Charles Perrault’s fairy tales and Jean de la Fontaine’s fables. Costume shows and entertainment, masquerade costume (for young and old)!

Packed lunch (indoor) – snack offered

Prices: free for children under 3; 10? from 4 to 11, 15? over 11.

Excursión familiar organizada por el CAVL AGIR

Información e inscripciones ANTES DEL 6 DE SEPTIEMBRE

05 55 82 80 47

« Château du Puy » en Tercillat

Venga a pasar un día en el país de los cuentos de Charles Perrault y de las fábulas de Jean de la Fontaine. Espectáculos de disfraces y animaciones, disfraces (para grandes y pequeños)

Picnic para llevar (en el interior) – se ofrece merienda

Precios: gratis para los menores de 3 años; 10? para los niños de 4 a 11 años; 15? para los mayores de 11 años.

Familienausflug organisiert von CAVL AGIR

Informationen und Anmeldung VOR DEM 6. SEPTEMBER

05 55 82 80 47

« Château du Puy in Tercillat » (Schloss Puy in Tercillat)

Tauchen Sie einen Tag lang in das Land der Märchen von Charles Perrault und der Fabeln von Jean de la Fontaine ein. Kostümierte Aufführungen und Animationen, Verkleidungen (für Groß und Klein)!

Picknick aus der Tasche (Saal) – kostenloser Snack

Preise: kostenlos für Kinder unter 3 Jahren, 10? von 4 bis 11 Jahren, 15? über 11 Jahren.

Mise à jour le 2023-07-19 par Marche et Combraille en Aquitaine