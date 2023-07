RENCONTRE ET DEGUSTATION MADE IN CALVADOS x JNPR 12 rue saint pierre Caen, 22 juillet 2023, Caen.

Caen,Calvados

Tous les Samedis la boutique MADE IN CALVADOS vous propose de découvrir un producteur normand.

Venez déguster ses produits et échanger sur son savoir faire 100% Normand!

Samedi 22/07, Rencontrer JNPR, spiritueux premium sans alcool (0,0% alc/vol).

2023-07-22 15:00:00 fin : 2023-07-22 19:00:00. .

12 rue saint pierre Made in Calvados

Caen 14000 Calvados Normandie



Every Saturday, the MADE IN CALVADOS store invites you to discover a Norman producer.

Come and taste his products and talk about his 100% Normandy know-how!

Saturday 22/07, Meet JNPR, premium alcohol-free spirits (0.0% alc/vol)

Todos los sábados, la tienda MADE IN CALVADOS le invita a descubrir a un productor normando.

¡Venga a degustar sus productos y a hablar de su saber hacer 100% normando!

Sábado 22/07, Conozca JNPR, licores premium sin alcohol (0,0% alc/vol)

Jeden Samstag bietet Ihnen die Boutique MADE IN CALVADOS die Möglichkeit, einen normannischen Produzenten kennenzulernen.

Probieren Sie seine Produkte und tauschen Sie sich über sein Know-how aus, das zu 100 % aus der Normandie stammt!

Samstag, 22.07., Treffen Sie JNPR, alkoholfreie Premium-Spirituosen (0,0% alc/vol)

Mise à jour le 2023-07-13 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité