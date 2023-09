Spectacle musical et multimédia: « Blblblb » 12 Rue Saint-Louis Pau, 14 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Compagnie DNB (Dhéâdre Nasional de Baris) BLBLBLB c’est à la fois un tour du monde onirique, une comédie musicale burlesque et un numéro de clown hors pair. C’est également une ode à la différence, le nom de ce personnage absurde et la seule phrase qu’il sait dire. Un plateau nu, bientôt peuplé d’instruments de musique venus d’ailleurs et d’une mappemonde interactive. Marlène jongle entre humour, chant, danse, acrobaties et facéties pour passer du rap body-percussif à l’opéra en un claquement d’orteils ! Côté public, le rire fuse, prenant sa source à divers endroits selon l’âge car

plusieurs degrés de lecture sont possibles. On s’émerveille de partager le voyage de «Blblblb» et on jubile de le voir s’empêtrer dans ses découvertes et se faire dépasser par la Musique à un point joyeusement

déraisonnable….

Compagnie DNB (Dhéâdre Nasional de Baris) BLBLBLB is at once a dreamlike world tour, a burlesque musical and an outstanding clown act. It’s also an ode to difference, the name of this absurd character and the only phrase he knows how to say. A bare stage, soon populated by musical instruments from elsewhere and an interactive world map. Marlène juggles humor, song, dance, acrobatics and facetiousness to go from body-percussive rap to opera in the blink of an eye! The audience laughs along with her, taking their cue from a variety of age groups

because they can be read at different levels. We marvel at sharing « Blblblb »?s journey, and enjoy watching him become entangled in his discoveries and overwhelmed by the Music to a point that is joyously

unreasonable?

Compagnie DNB (Dhéâdre Nasional de Baris) BLBLBLB es una vuelta al mundo onírica, un musical burlesco y un acto de clown excepcional. Es también una oda a la diferencia, el nombre de este personaje absurdo y la única frase que sabe decir. Un escenario desnudo, pronto poblado por instrumentos musicales de otros lugares y un mapamundi interactivo. Marlène hace malabarismos con el humor, el canto, la danza, las acrobacias y las facetas para pasar en un abrir y cerrar de ojos del rap con percusión corporal a la ópera Para el público, la risa procede de fuentes muy diversas, según la edad del intérprete

porque hay muchas maneras de leerlo. Nos maravillamos al compartir el viaje de Blblblb, y nos deleitamos viéndole enredarse tanto en sus descubrimientos que se ve superado por la Música hasta un punto alegremente

¿irrazonable?

Compagnie DNB (Dhéâdre Nasional de Baris) BLBLBLB ist gleichzeitig eine traumhafte Weltreise, ein burleskes Musical und eine außergewöhnliche Clownsnummer. Es ist auch eine Ode an das Anderssein, der Name dieser absurden Figur und der einzige Satz, den sie sagen kann. Eine nackte Bühne, die bald von Musikinstrumenten aus anderen Ländern und einer interaktiven Weltkarte bevölkert wird. Marlène jongliert zwischen Humor, Gesang, Tanz, Akrobatik und Schabernack, um mit einem Zehenschnippen vom Body-Percussion-Rap in die Oper zu gelangen! Das Publikum lacht, je nach Alter an verschiedenen Orten, denn es gibt viele Möglichkeiten

es gibt mehrere Lesestufen. Man ist erstaunt, an der Reise von « Blblblb » teilzuhaben, und freut sich, wie er sich in seinen Entdeckungen verstrickt und von der Musik überholt wird, bis zu einem Punkt, an dem man sich glücklich fühlt

unvernünftig?

