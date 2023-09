Spectacle: Les explorateurs – « Tristesse et joie dans la vie des girafes » 12 Rue Saint-Louis Pau, 26 septembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Girafe est une petite fille de 9 ans, c’est sa mère qui lui a donné ce nom car elle est très grande. Elle part à l’aventure dans Lisbonne, et un peu sur le modèle de Candide, va de rencontre en rencontre. Elle est accompagnée par Judy Garland, son ours en peluche au langage fleuri. « Judy Garland c’est une merde de nom pour un ours comme moi. « Tchekhov » aurait été mieux ! » Un univers poético-politique, une écriture jubilatoire. Mise en jeu : Claire Chaperot. Scénographie : Philomena Oomens.

Spectacle dès 10 ans en deux épisodes de 55mn avec un court entracte entre les deux parties. Même programme les deux soirs..

2023-09-26 fin : 2023-09-27 . EUR.

12 Rue Saint-Louis Théâtre Saint-Louis

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Giraffe is a 9-year-old girl, named by her mother because she is so tall. She sets off on an adventure through Lisbon, and, rather like Candide, goes from encounter to encounter. She is accompanied by Judy Garland, her teddy bear with her flowery language. « Judy Garland is a shitty name for a bear like me. « Chekhov’ would have been better! » A poetic-political universe of jubilant writing. Stage direction: Claire Chaperot. Set design: Philomena Oomens.

Show for ages 10 and up in two 55-minute episodes, with a short intermission between the two parts. Same program both nights.

Jirafa es una niña de 9 años a la que su madre puso ese nombre porque es muy alta. Emprende una aventura por Lisboa y, al igual que Cándido, va de encuentro en encuentro. La acompaña Judy Garland, su osito de peluche con su lenguaje florido. « Judy Garland » es un nombre de mierda para un oso como yo. « ¡Chejov habría sido mejor! Un universo poético-político de escritura jubilosa. Dirección: Claire Chaperot. Escenografía: Philomena Oomens.

Espectáculo para mayores de 10 años en dos episodios de 55 minutos, con un breve intervalo entre las dos partes. Mismo programa las dos tardes.

Giraffe ist ein neunjähriges Mädchen. Ihre Mutter hat ihr diesen Namen gegeben, weil sie sehr groß ist. Sie begibt sich auf eine abenteuerliche Reise durch Lissabon, und ein wenig nach dem Vorbild von Candide, geht sie von einer Begegnung zur nächsten. Begleitet wird sie von Judy Garland, ihrem Teddybären mit der blumigen Sprache. « Judy Garland ist ein beschissener Name für einen Bären wie mich. « Tschechow » wäre besser gewesen! » Ein poetisch-politisches Universum, ein jubelndes Schreiben. Regie: Claire Chaperot. Bühnenbild: Philomena Oomens.

Aufführung ab 10 Jahren in zwei Episoden von 55mn mit einer kurzen Pause zwischen den beiden Teilen. Gleiches Programm an beiden Abenden.

Mise à jour le 2023-08-31 par OT Pau